В Кривом Роге раздался взрыв: на город летела ракета
В Кривом Роге в пятницу, 4 апреля, раздался взрыв. До этого в городе объявили воздушную тревогу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
Впоследствии стало известно, что россияне ударили по городу баллистикой. Кафиры ударили по жилому сектору.
"Над городом виден дым от прилета. К отбою максимальное внимание", – пишут местные паблики.
Напомним, в Кривом Роге мужчина взорвал гранату посреди улицы.
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