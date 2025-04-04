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04 апреля 2025, 19:37

Россия атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами

04 апреля 2025, 19:37
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фото: иллюстративное
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Армия РФ атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами. В регионе были слышны взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Около 19 часов. в Запорожской и ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов.

Пока известно о прилетах в Кривом Роге и Запорожье.

В 19:09 в некоторых районах Запорожья прогремели взрывы. Отмечается, что россияне ударили по городу баллистикой, выпущенной из Таганрога.

Впоследствии для Запорожской области был объявлен отбой тревоги.

Напомним, в Запорожье будут судить поклонницу Путина. Женщина активно распространяла пророссийскую пропаганду.

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