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01 апреля 2025, 19:32

"Переплатили" 14 миллионов: получил подозрение должностное лицо Укртранснафты

01 апреля 2025, 19:32
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Фото: прокуратура
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Правоохранители объявили о подозрении одному из руководителей Укртранснефти. Его обвиняют в служебной халатности

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители объявили о подозрении одному из руководителей "Укртранснафты" в служебной халатности при закупке передвижной насосной установки.

По данным прокуратуры, должностное лицо в мае 2022 года утвердило заключение по результатам рассмотрения их коммерческих предложений о закупке передвижной насосной установки за почти 17 миллионов гривен. При этом предприниматель, у которого "Укртранснафта" купила эту установку, приобрел ее к соглашению за 3 миллиона гривен. То есть, рыночная стоимость передвижной насосной установки завышена почти на 14 млн гривен.

Напомним, ранее в Киевской области чиновник завладел деньгами, которые выделяли на обувь украинским военным. Он нанес ущерб более чем на 940 тысяч гривен. Он принял поставленную по договору военную обувь, которая была некачественной.

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