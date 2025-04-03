Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.

По данным следствия, частная фирма взялась за капитальный ремонт здания государственного учреждения. Однако в результате предпринимателя с сообщниками экономили на строительных материалах. При этом некоторые работы вообще не выполняли. "Сэкономленные" деньги они забирали себе.

Также подрядчик сэкономил и привлек к работам людей, которым платили "в конвертах" - и платили гораздо меньше, чем было указано в документах. Таким образом государству нанесли ущерб почти на миллион гривен.

"Сейчас фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении командиру и заместителю командира одной из воинских частей в Закарпатье, переплативших 6 млн грн за строительство военного жилья. Известно, что они безосновательно увеличивали стоимость строительных работ, включив в цену налог на добавленную стоимость, хотя законодательство при строительстве жилых объектов НДС не начисляется.