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03 апреля 2025, 18:42

В Черниговской области разоблачили схему хищения бюджетных средств

03 апреля 2025, 18:42
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили хищение средств на ремонте государственного учреждения. Государство потеряло почти миллион гривен

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.

По данным следствия, частная фирма взялась за капитальный ремонт здания государственного учреждения. Однако в результате предпринимателя с сообщниками экономили на строительных материалах. При этом некоторые работы вообще не выполняли. "Сэкономленные" деньги они забирали себе.

Также подрядчик сэкономил и привлек к работам людей, которым платили "в конвертах" - и платили гораздо меньше, чем было указано в документах. Таким образом государству нанесли ущерб почти на миллион гривен.

"Сейчас фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении командиру и заместителю командира одной из воинских частей в Закарпатье, переплативших 6 млн грн за строительство военного жилья. Известно, что они безосновательно увеличивали стоимость строительных работ, включив в цену налог на добавленную стоимость, хотя законодательство при строительстве жилых объектов НДС не начисляется.

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