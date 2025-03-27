В Киеве молодчики избили мужчину и угнали его Land Rover

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В Киеве будут судить четырех мужчин, избивших знакомого и завладевших его автомобилем — внедорожником Land Rover. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Инцидент произошел в конце 2024 года в Деснянском районе столицы. По данным следствия, 38-летний киевлянин договорился о встрече с двумя знакомыми. Во время общения мужчины начали угрожать ему, требуя перерегистрировать автомобиль на одного из них. Когда владелец машины отказался, к нападавшим присоединились еще двое подельников. Четверо злоумышленников избили потерпевшего, отобрали мобильный телефон, техпаспорт, ключи и уехали на его автомобиле.

Полицейские оперативно разыскали и задержали двух нападавших в Дарницком районе. Их сообщниками оказались мужчины 1980 и 1985 годов рождения, которых разыскали вскоре.

Следователи сообщили фигурантам о подозрениях в незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289 УК Украины) и грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Обвинительный акт уже направили в суд. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве мужчина из-за вымышленного долга угрожал женщине. По его словам, о долге он услышал от знакомой и решил таким образом помочь. В частности, он замазал стены кровью и оставил на пороге голову свиньи.