Двое закарпатцев избили и ограбили мужчину в Тернополе

фото: freepik.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О пациенте с травмами лица и рук сотрудников полиции сообщил врач медицинского учреждения, куда обратился мужчина. Опросив пострадавшего, полицейские установили, что на него было совершено разбойное нападение - поздно вечером двое неизвестных, спровоцировав конфликт, нанесли жителям Тернополя телесные повреждения и отобрать два смартфона.

Нападающими оказались уроженцы Закарпатья. Один из них – ранее неоднократно судимый, другой – несовершеннолетний. Обе злоумышленникам объявлены подозрения по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с насилием.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых.