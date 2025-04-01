Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали двух мужчин, напавших на прохожего. Это случилось, когда они были пьяны

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали киевлян, жестоко избивших незнакомца. Злоумышленники были в пьяном состоянии и спровоцировали конфликт с прохожим. Потерпевший пытался скрыться, но мужчины догнали его и жестоко избили.

Пострадавшего избивали до тех пор, пока он не потерял сознание. 41-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой головы и многочисленными ушибами.

Нападавших задержали. Ими оказались двое киевлян в возрасте 22 и 23 лет. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове 44-летний мужчина в состоянии опьянения ударил 29-летнего полицейского. От телесных повреждений милиционер скончался на месте происшествия. Нападающему грозит заключение.