Били, пока не потерял сознание: в Киеве пьяные мужчины жестоко избили прохожего
Правоохранители задержали двух мужчин, напавших на прохожего. Это случилось, когда они были пьяны
Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители задержали киевлян, жестоко избивших незнакомца. Злоумышленники были в пьяном состоянии и спровоцировали конфликт с прохожим. Потерпевший пытался скрыться, но мужчины догнали его и жестоко избили.
Пострадавшего избивали до тех пор, пока он не потерял сознание. 41-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой головы и многочисленными ушибами.
Нападавших задержали. Ими оказались двое киевлян в возрасте 22 и 23 лет. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове 44-летний мужчина в состоянии опьянения ударил 29-летнего полицейского. От телесных повреждений милиционер скончался на месте происшествия. Нападающему грозит заключение.