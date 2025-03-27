фото: прокуратура

Вечером среды, 26 марта, россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову. Число пострадавших возросло до 13 человек

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Около часа, начиная около 20:40 до 21:30, российская армия атаковала город беспилотниками. В Харькове прогремели более 10 взрывов. Под ударами врага находились два района города.

В Слободском районе зафиксировано попадание по складским помещениям возле жилого квартала. Получила взрывное ранение 14-летняя девочка. Также три человека, среди которых 5-летний мальчик, мужчина 71 лет и 70-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс.

В Киевском районе в результате атаки беспилотников повреждены дома, гаражи, автомобили, здания гражданских предприятий. Пострадали 9 человек, в том числе пять женщин и четверо мужчин. У них – острая реакция на стресс и ранения.

Напомним, в результате атаки в городе возникли четыре очага возгорания, разрушения и повреждения зданий. Самый большой пожар площадью 2500 кв. метров произошло в производственном здании.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших в Харькове.