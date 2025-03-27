Массированная атака на Харьков: количество пострадавших выросло
Вечером среды, 26 марта, россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову. Число пострадавших возросло до 13 человек
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Около часа, начиная около 20:40 до 21:30, российская армия атаковала город беспилотниками. В Харькове прогремели более 10 взрывов. Под ударами врага находились два района города.
В Слободском районе зафиксировано попадание по складским помещениям возле жилого квартала. Получила взрывное ранение 14-летняя девочка. Также три человека, среди которых 5-летний мальчик, мужчина 71 лет и 70-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс.
В Киевском районе в результате атаки беспилотников повреждены дома, гаражи, автомобили, здания гражданских предприятий. Пострадали 9 человек, в том числе пять женщин и четверо мужчин. У них – острая реакция на стресс и ранения.
Напомним, в результате атаки в городе возникли четыре очага возгорания, разрушения и повреждения зданий. Самый большой пожар площадью 2500 кв. метров произошло в производственном здании.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших в Харькове.