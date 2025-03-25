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Житель Днепропетровска отказался от повестки. При этом он написал заявление об отказе от службы в армии

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Днепропетровской области судили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. В прошлом году ВЛК сочла его годным к службе.

После ВЛК мужчине выдали повестку. Однако он отказался от мобилизации. Он также написал заявление об отказе от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что у него проблемы со здоровьем. Что касается ВЛК, то он прошел проверку "за полчаса".

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее во Львовской области судили "свидетеля Иеговы". Он получил "боевую повестку", но не пришел в ТЦК. Он просил о невоенной службе, где ему не придется носить оружие. Однако он не получил ответа. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.