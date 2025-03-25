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25 березня 2025, 19:15

Пройшов ВЛК за пів години: на Дніпропетровщині судили чоловіка, який відмовився від повістки

25 березня 2025, 19:15
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Житель Дніпропетровщини відмовився від повістки. При цьому він написав заяву про відмову від служби в армії

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Минулого року ВЛК визнала його придатним до служби.

Після ВЛК чоловіку видали повістку. Однак він відмовився від мобілізації. Він також написав заяву про відмову від служби в армії.

На суді чоловік заявив, що він має проблеми зі здоров'ям. Що стосується ВЛК, то він пройшов перевірку "за пів години".

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили "свідка Єгови". Він отримав "бойову повістку", але не прийшов до ТЦК. Він просив про невійськову службу, де йому не доведеться носити зброю. Проте він не отримав відповіді. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

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