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19 марта 2025, 17:55

На Львовщине мужчина отказался от повестки, потому что "не доверяет ТЦК"

19 марта 2025, 17:55
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Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Он заявил, что он боится за свою жизнь

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Шевченковский районный суд Львова приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, отказавшегося от мобилизации после получения повестки. По данным суда, мужчина был признан годным к службе. Однако после получения повестки он уклонился от мобилизации.

На суде он не признал свою вину. По его словам, у него есть проблемы со здоровьем, и он не доверяет выводу ВЛК.

"Он не согласен с выводом ВЛК, которым он был признан пригодным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины. Он не доверяет работникам ТЦК, не желает проходить службу в ВСУ, так как опасается за свою жизнь", – говорится в материалах дела.

Напомним, ранее в Николаевской области суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который уклонился от мобилизации из-за долгов. На суде он заявил, что у его семьи много долгов, а ему нужно кормить детей и внуков.

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