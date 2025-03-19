На Львовщине мужчина отказался от повестки, потому что "не доверяет ТЦК"
Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Он заявил, что он боится за свою жизнь
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Шевченковский районный суд Львова приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, отказавшегося от мобилизации после получения повестки. По данным суда, мужчина был признан годным к службе. Однако после получения повестки он уклонился от мобилизации.
На суде он не признал свою вину. По его словам, у него есть проблемы со здоровьем, и он не доверяет выводу ВЛК.
"Он не согласен с выводом ВЛК, которым он был признан пригодным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины. Он не доверяет работникам ТЦК, не желает проходить службу в ВСУ, так как опасается за свою жизнь", – говорится в материалах дела.
Напомним, ранее в Николаевской области суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который уклонился от мобилизации из-за долгов. На суде он заявил, что у его семьи много долгов, а ему нужно кормить детей и внуков.