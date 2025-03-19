Дніпрянка кинула гранату в сусіда у відповідь на зауваження

фото: Національна поліція

Правоохоронці Дніпра затримали 38-річну жінку за хуліганські дії. Вона кинула гранату в бік сусіда, коли той зробив жінці зауваження за гучне прослуховування музики

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 18 березня в Шевченківському районі міста.

За даними правоохоронців, між сусідами стався конфлікт, коли потерпілий звернувся до жінки із проханням зменшити гучність музики. На зауваження чоловіка вона відреагувала агресивно та кинула в його сторону боєприпас. На щастя, граната не вибухнула.

Правоохоронці затримали 38-річну підозрювану відповідно до положень ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В жінки вилучили гранату Ф-1.

Слідство повідомило затриманій про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, на Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 42-річного мешканця Троєщини. Трагічний випадок стався 12 березня.