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18 марта 2025, 10:43

В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа

18 марта 2025, 10:43
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Житомирской области задержала жительницу Олевщины по подозрению в тяжелом ранении мужчины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 марта. Во время застолья между супругами возникла ссора, в результате которой жена кухонным ножом нанесла мужу несколько ранений ноги, повредив сосуды.

Медики "скорой" констатировали смерть раненого, предварительной причиной которой стала кровопотеря.

Следователи полиции задержали женщину в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Под руководством Коростенской окружной прокуратуры ей выдвинуто подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал для женщины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, правоохранители расследуют убийство в Сумах. Умер 53-летний мужчина, пострадавшего ударили ножом в шею.

Ранее на Днепропетровщине объявили подозрение мужчине, который забил до смерти знакомого из-за ревности. Известно, что он пришел в гости к женщине и увидел там местного жителя. Он нанес потерпевшему многочисленные удары. От полученных травм тот скончался на месте.

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