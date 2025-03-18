В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
Правоохранители Житомирской области задержала жительницу Олевщины по подозрению в тяжелом ранении мужчины
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 марта. Во время застолья между супругами возникла ссора, в результате которой жена кухонным ножом нанесла мужу несколько ранений ноги, повредив сосуды.
Медики "скорой" констатировали смерть раненого, предварительной причиной которой стала кровопотеря.
Следователи полиции задержали женщину в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Под руководством Коростенской окружной прокуратуры ей выдвинуто подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
Суд избрал для женщины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
Напомним, правоохранители расследуют убийство в Сумах. Умер 53-летний мужчина, пострадавшего ударили ножом в шею.
Ранее на Днепропетровщине объявили подозрение мужчине, который забил до смерти знакомого из-за ревности. Известно, что он пришел в гости к женщине и увидел там местного жителя. Он нанес потерпевшему многочисленные удары. От полученных травм тот скончался на месте.