На Кировоградщине нашли в поле российскую крылатую ракету, которая не взорвалась
На окраине одного из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили обломки вражеской ракеты
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники обследовали боевую часть крылатой ракеты, неразорвавшуюся после падения.
Осколочно-фугасный боеприпас массой 400 кг транспортировали на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого подрыва.
Напомним, в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Голливудская актриса спела на сцене "Красную руту"
13 марта 2025, 06:30Пограничники показали, как с помощью дронов уничтожают оккупантов на Луганщине
13 марта 2025, 06:17Захватчики упрощают военный учет местного населения на ВОТ Запорожской области
13 марта 2025, 05:46Потап заявил, что хочет выступить на Евровидении – и не от Украины
13 марта 2025, 05:30В Киеве будут судить мужчину, который зарезал соседа по общежитию
13 марта 2025, 05:05Белорус по поддельному паспорту пытался выехать через Закарпатье в Румынию
13 марта 2025, 04:40Взрывотехники обезвредили на Сумщине вражеский квадрокоптер с минометной миной
13 марта 2025, 04:12На Ровенщине в реке обнаружили тело человека
13 марта 2025, 03:40Нападение на детей на Сумщине: мужчина ударил подростка металлической трубой по голове
13 марта 2025, 03:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины