Фото: ГСЧС

За последние сутки в области утонуло двое детей. Они гуляли на водоемах и провалились под тонкий лед

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В течение суток в области произошло два трагических события. Первый случай произошел в поселке Славгород. Там ребенок провалился под лед на пруду. Спасатели нашли тело мальчика на глубине два метра, в 80 метрах от берега.

Другой случай произошел в Днепре, в Новокодакском районе. Там в местном водоеме утонул ребенок. Оказалось, что двое детей были на льду посреди водоема. Местный житель увидел 8-летнего мальчика на берегу и помог ему добраться домой. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением. Впоследствии спасатели обнаружили и подняли тело 7-летнего мальчика.

"Чрезвычайники призывают родителей контролировать места пребывания своих детей. Выход на тонкий лед чрезвычайно опасен и может привести к трагическим последствиям", - призывают чрезвычайники.

Напомним, что недавно на Киевщине спасли провалившегося под лед 13-летнего мальчика . Его госпитализировали с переохлаждением.