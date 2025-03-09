Фото: ДСНС

За останню добу в області потонуло двоє дітей. Вони гуляли на водоймах, і провалились під тонку кригу

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Впродовж доби в області сталось дві трагічні події. Перший випадок стався у селищі Славгород. Там дитина провалилась під лід на ставку. Рятувальники знайшли тіло хлопчика на глибині два метри, за 80 метрів від берега.

Інший випадок стався в Дніпрі, в Новокодацькому районі. Там у місцевому водоймі потонула дитина. Виявилося, що двоє дітей були на кризі посеред водойми. Місцевий житель побачив 8-річного хлопчину на березі та допоміг йому дістатися додому. Дитину доставили до лікарні з переохолодженням. Згодом рятувальники знайшли та підняли тіло 7-річного хлопчика.

"Надзвичайники закликають батьків контролювати місця перебування своїх дітей. Вихід на тонку кригу є надзвичайно небезпечним і може призвести до трагічних наслідків", - закликають надзвичайники.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині врятували 13-річного хлопчика, який провалився під лід. Його госпіталізували з переохолодженням.