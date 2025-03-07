В Запорожье рыбак провалился под лед
Инцидент произошел днем 6 марта в заливе реки Днепр в Запорожье. Пострадавшего спасли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.
Неравнодушные граждане, используя лодку, добрались до мужчины и вытащили пенсионера из воды.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью веревки вытащили лодку с мужчинами на берег и передали пострадавшего медикам", — говорится в сообщении.
69-летний спасенный госпитализирован в больницу.
Напомним, на карьере в селе Рудня-Полчанская Житомирской области мужчина чуть не утонул, провалившись под лед.
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