В Запорожье рыбак провалился под лед

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Инцидент произошел днем 6 марта в заливе реки Днепр в Запорожье. Пострадавшего спасли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

Неравнодушные граждане, используя лодку, добрались до мужчины и вытащили пенсионера из воды.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью веревки вытащили лодку с мужчинами на берег и передали пострадавшего медикам", — говорится в сообщении.

69-летний спасенный госпитализирован в больницу.

Напомним, на карьере в селе Рудня-Полчанская Житомирской области мужчина чуть не утонул, провалившись под лед.