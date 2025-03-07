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В Киевской области правоохранители спасали ребенка. Мальчик провалился под лед. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило, передает RegioNews.

В Обуховщине полицейские спасли мальчика от смертельной опасности. Это произошло 6 марта. 13-летний мальчик провалился под тонкий лед. Об этом правоохранителям сообщила неравнодушная женщина.

На место прибыли спасатели и полицейские. Вместе они вытащили подростка из ледяной воды. Мальчика на служебном авто повезли на встречу к "скорой помощи" и передали его врачам. Ребенок попал в больницу с переохлаждением.

"Уважаемые родители! Настала пора, когда лед на водоемах становится особенно опасным. Лед может быть тонким и неустойчивым, о чем нужно напоминать детям. Безопасность на льду – ответственность каждого", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области спасли двух человек, которые провалились под лед. Это произошло в Бердичеве на реке. Там мужчина провалился под лед и находился в 30 метрах от берега. Еще одного мужчину спасли со пруда в поселке Хорош Житомирского района.