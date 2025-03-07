СБУ разоблачила жительницу Днепра, которая срывала мобилизацию

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Служба безопасности прекратила незаконную деятельность жительницы Днепра, которая передавала через Telegram информацию о представителях территориальных центров комплектования в городе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, она следила за маршрутами мобильных групп правоохранителей и местами вручения повесток военнообязанным, а затем публиковала эти данные в "тематических" группах в Телеграмм.

Киберспециалисты СБУ идентифицировали злоумышленницу и установили ее местонахождение.

Во время проведения обыска в доме женщины изъяты средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленницы объявлены о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области полицейские задержали медицинскую работницу, которая брала $7 за оформление фейковой инвалидности.

В начале февраля в Украине нейтрализовали подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины".