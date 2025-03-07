СБУ викрила жительку Дніпра, яка зривала мобілізацію
Служба безпеки припинила незаконну діяльність жительки Дніпра, яка передавала через Telegram інформацію про представників територіальних центрів комплектування у місті
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства вона стежила за маршрутами мобільних груп правоохоронців та місцями вручення повісток військовозобов'язаним, а потім публікувала ці дані в "тематичних" групах у Телеграм.
Кіберфахівці СБУ ідентифікували зловмисницю та встановили її місцезнаходження.
Під час проведення обшуку в помешканні жінки вилучено засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.
Зловмисниці оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Черкащині поліцейські затримали медичну працівницю, яка брала $7 за оформлення фейкової інвалідності.
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