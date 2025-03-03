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03 марта 2025, 10:30

До соглашения о завершении войны еще очень далеко, – Зеленский

03 марта 2025, 10:30
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иллюстративное фото: getty images
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Президент Украины заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не предпринял

Об этом Зеленский сказал во время общения с прессой после саммита в Лондоне, передает RegioNews .

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень детально говорить. К соглашению об окончании войны еще очень далеко. Никто все эти шаги не предпринял", – сказал президент.

Зеленский отметил, что мир, "который мы будем предсказывать в будущем", должен быть справедливым, честным, и самое главное – постоянным.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать совместно с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки.

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