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Житель Днепропетровщины отказался от мобилизации, за что был привлечен к ответственности. Он свою вину признал, и признался, что боялся идти на службу из-за рассказов знакомых

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Известно, что житель Днепропетровщины осенью 2024 получил повестку. Однако он решил отказаться от мобилизации. На суде он признал свою вину и объяснил причины своих действий.

По его словам, он боялся за свою жизнь. Мужчина рассказал, что его знакомые, которые сейчас проходят службу, жалуются, что их без подготовки отправляют на боевые позиции. Он боялся оказаться в таких же обстоятельствах.

Мужчина является отцом троих детей: одна дочь 2005 года рождения (совершеннолетняя), а также двое несовершеннолетних детей. Суд учел это и приговорил его к 1 году и 10 месяцам испытательного срока.

Напомним, что ранее во Львовской области осудили мужчину за уклонение от мобилизации. 47-летний мужчина прошел ВЛК и был признан годным к службе. Однако он отказался получать повестку и получил 3 года заключения.

Также житель Николаевской области отказался от мобилизации из-за долгов. Когда ТЦК позвонили ему по вопросу, почему он не пришел после получения боевой повестки, мужчина заявил им, чтобы они его не беспокоили. Это он объяснял тем, что ему нужно кормить семью и внуков. Суду он предоставил документы, что у него есть кредиты, его жена не работает, а также на содержании в семье есть несовершеннолетний ребенок и больная мать. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.