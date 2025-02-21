В Ровенской области правоохранители задержали злоумышленников, организовавших схему переправки мужчин в Европу

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Преступную деятельность группы мужчин двое из которых находятся в Украине, а один в Европе обнаружили оперативные сотрудники пограничной службы в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснилось, двое жителей Ровенской области на собственном легковом автомобиле пытались доставить в приграничье, с последующим нелегальным попаданием в страны ЕС, двух граждан Украины мобилизационного возраста.

Организовал схему переправки еще один местный житель, который сейчас находится за границей.

Организаторы незаконной схемы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и сообщены о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Решается вопрос избрания подозреваемым мер. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, требовавшего 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва.