На Львовщине 47-летнего мужчину приговорили к 3 годам из-за уклонения от призыва
Жителя одного из сел Самборского района признали виновным в уклонении от призыва на военную службу
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В феврале прошлого года 47-летний мужчина прошел ВВК, которой был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением.
Однако в дальнейшем он отказался получать повестку, в которой была указана дата прибытия в ТЦК и СП. Следовательно, мужчина нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.
В результате суд назначил нарушителю наказание в виде 3 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове мужчину приговорили к 3 годам. Он отказался от мобилизации, в соответствующем заявлении причиной указал нежелание увольняться с работы.