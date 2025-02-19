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19 февраля 2025, 02:28

На Львовщине 47-летнего мужчину приговорили к 3 годам из-за уклонения от призыва

19 февраля 2025, 02:28
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фото: pixabay
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Жителя одного из сел Самборского района признали виновным в уклонении от призыва на военную службу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В феврале прошлого года 47-летний мужчина прошел ВВК, которой был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением.

Однако в дальнейшем он отказался получать повестку, в которой была указана дата прибытия в ТЦК и СП. Следовательно, мужчина нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

В результате суд назначил нарушителю наказание в виде 3 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мужчину приговорили к 3 годам. Он отказался от мобилизации, в соответствующем заявлении причиной указал нежелание увольняться с работы.

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