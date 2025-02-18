Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.

16 февраля в одной из квартир Чернигова обнаружили тело 55-летней женщины. Правоохранители обнаружили ряд телесных повреждений, указывавших на насильственную смерть.

Сын потерпевшей рассказал, что его мать якобы упала во время прогулки с собакой. Однако на самом деле все оказалось не так.

Правоохранители обнаружили, что мужчина сам избил свою мать. Это произошло во время застолья. Женщина скончалась от ударов по всему телу. Полиция задержала мужчину. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 19-летнего мужчину, который убил трехлетнего мальчика. Стало известно, что он избил ребенка своей сожительницы. Это произошло из-за того, что ребенок плакал. Мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами, а впоследствии - он умер от кровоизлияния, вызванного повреждением внутренних органов и переломов ребер.