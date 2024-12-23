В Киевской области мужчина издевался над 4-летней дочкой своей девушки

иллюстративное фото: из открытых источников

На Белоцерковщине задержали обидчика маленького ребенка, который систематически бил его и причинял психологические страдания

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Установлено, что 24-летний мужчина систематически бил, кричал и словесно обижал 4-летнюю дочь своей сожительницы.

Медики зафиксировали на голове и теле девочки многочисленные синяки и ссадины. Мужчина нанес ребенку не только физические, но и психологические страдания.

Фигурана задержали. Ему объявили подозрение за домашнее насилие (ст. 126-1) и пытки малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Суд взял мужчину под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Напомним, ранее в Полтавской области задержали женщину, которая сильно избила своего 11-летнего пасынка.