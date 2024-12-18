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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 39-летняя женщина нанесла тяжелые травмы своему 11-летнему пасынку.

Фигурантке сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Женщине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Смеле в Черкасской области двухлетний мальчик умер от рук отчима.