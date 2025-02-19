В Луцке отправили за решетку россиянина за неоднократное изнасилование 12-летней девочки
Суд признал гражданина РФ, жившего в Луцке, виновным в неоднократном изнасиловании 12-летней девочки
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В октябре 2023-го и марте 2024 года дважды судимый мужчина, находясь в гостях, забирался в постель к спящей 12-летней девочки и насиловал ее.
Злоумышленнику назначили 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину за изнасилование 15-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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