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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В октябре 2023-го и марте 2024 года дважды судимый мужчина, находясь в гостях, забирался в постель к спящей 12-летней девочки и насиловал ее.

Злоумышленнику назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину за изнасилование 15-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.