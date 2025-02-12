В Генштабе рассказали, сколько россиян уничтожили за сутки
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 1150 российских окупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 853 030 (+1 150) человек,
- танков - 10 023 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед,
- РСЗО - 1 276 (+1) ед,
- средств ПВО - 1061 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед,
- крылатых ракет - 3 057 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед,
- специальной техники – 3 742 (+1) ед.
Напомним, в Запорожье пограничники эффектно поразили укрытие вместе с оккупантами.
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