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12 февраля 2025, 08:04

В Генштабе рассказали, сколько россиян уничтожили за сутки

12 февраля 2025, 08:04
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фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
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Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 1150 российских окупантов и более 370 единиц вооружения и военной техники россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 853 030 (+1 150) человек,
  • танков - 10 023 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 871 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 22 976 (+53) ед,
  • РСЗО - 1 276 (+1) ед,
  • средств ПВО - 1061 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 919 (+164) ед,
  • крылатых ракет - 3 057 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 928 (+121) ед,
  • специальной техники – 3 742 (+1) ед.

Напомним, в Запорожье пограничники эффектно поразили укрытие вместе с оккупантами.

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