02:19  04 февраля
В Луцке произошел пожар на почтовом терминале
05:13  04 февраля
Во Львове будут судить застройщика за присвоение и растрату 22 миллиона гривен
06:15  04 февраля
Убийство известного львовского художника: нападавшему объявили окончательный приговор
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2025, 09:41

В КМВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев

04 февраля 2025, 09:41
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ночью Киев атаковали вражеские ударные дроны. В результате атаки повреждены окна в нескольких учебных заведениях, в амбулатории и хозяйственных постройках

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте работают все подходящие службы.

"Благодарю наших воинов за успешное уничтожение враждебных целей. К счастью, ударные дроны государства-террориста обезвреживаются, не долетая до своих целей. Однако падение обломков также представляет опасность", - отметил Ткаченко.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева обнаружили обломки вражеского дрона на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя.

Напомним, в ночь на 4 февраля российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА. Возникли пожары на трех предприятиях. А на Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждено промышленное предприятие .

дрон атака война Киев КГВА Ткаченко Тимур Фируддинович
Российская армия за сутки потеряла в Украине 1270 солдат
04 февраля 2025, 09:10
В Донецкой области россияне убили одного жителя и еще двоих ранили
04 февраля 2025, 09:10
В Печерском районе Киева упали обломки дрона: что известно
04 февраля 2025, 08:52
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Командующий ОК "Юг" генерал Шаповалов уходит с должности
04 февраля 2025, 11:07
Перевозили 13 мужчин на дне грузовика с песком: на Закарпатье остановили "трансфер" на 100 тысяч долларов
04 февраля 2025, 11:05
Сырский приказал перевести в Сухопутные войска около 50 тысяч военных
04 февраля 2025, 10:51
В Харьковской области разоблачили псевдоволонтеров, работавших на врага
04 февраля 2025, 10:46
Россияне атаковали Сумщину: попали в дачный кооператив
04 февраля 2025, 10:38
В Харькове задержан на взятке сотрудник ТЦК, который брал за услуги до 13 000 долларов
04 февраля 2025, 10:36
Выборы в войну: реальность или имитация?
04 февраля 2025, 10:12
Стало известно, будут ли штрафовать ТЦК лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля
04 февраля 2025, 10:09
Ночью россияне запустила 65 дронов по Украине: сколько целей сбила ПВО
04 февраля 2025, 10:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »