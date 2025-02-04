В КМВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев

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Ночью Киев атаковали вражеские ударные дроны. В результате атаки повреждены окна в нескольких учебных заведениях, в амбулатории и хозяйственных постройках

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте работают все подходящие службы.

"Благодарю наших воинов за успешное уничтожение враждебных целей. К счастью, ударные дроны государства-террориста обезвреживаются, не долетая до своих целей. Однако падение обломков также представляет опасность", - отметил Ткаченко.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева обнаружили обломки вражеского дрона на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя.

Напомним, в ночь на 4 февраля российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА. Возникли пожары на трех предприятиях. А на Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждено промышленное предприятие .