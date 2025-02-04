Россияне атаковали Сумщину: попали в дачный кооператив
Спасатели ликвидировали последствия очередного российского удара в Сумской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки по Сумской громаде возник пожар на территории одного из дачных кооперативов. Один дом разрушен, еще 4 – повреждены.
Спасатели ликвидировали обнаруженные очаги горения и обследовали территорию.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 4 февраля российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА. Возникли пожары на трех предприятиях.
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Командующий ОК "Юг" генерал Шаповалов уходит с должности
04 февраля 2025, 11:07Перевозили 13 мужчин на дне грузовика с песком: на Закарпатье остановили "трансфер" на 100 тысяч долларов
04 февраля 2025, 11:05Сырский приказал перевести в Сухопутные войска около 50 тысяч военных
04 февраля 2025, 10:51В Харьковской области разоблачили псевдоволонтеров, работавших на врага
04 февраля 2025, 10:46В Харькове задержан на взятке сотрудник ТЦК, который брал за услуги до 13 000 долларов
04 февраля 2025, 10:36Выборы в войну: реальность или имитация?
04 февраля 2025, 10:12Стало известно, будут ли штрафовать ТЦК лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля
04 февраля 2025, 10:09Ночью россияне запустила 65 дронов по Украине: сколько целей сбила ПВО
04 февраля 2025, 10:07В КМВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев
04 февраля 2025, 09:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все блоги »