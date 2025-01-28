В Днепропетровской области зафиксировали массовое отравление собак

фото: uanimals.org

В городе Никополь Днепропетровской области обнаружил тела девяти погибших собак. Местные активисты призывают найти виновных и наказать их

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на UAnimals.

Недавно в Никополе продолжалась ветеринарная миссия UAnimals. В первый день работы волонтер организации обнаружил в городе 9 отравленных собак. Члены команды подали заявление в полицию. По словам менеджера ветмиссии Андрея Харчишина, виновники неизвестны.

Это уже пятая ветмиссия UAnimals на прифронтовые регионы за последние шесть месяцев. Во время выезда в Никополь помощь получили 427 животных, 182 из которых — бездомные, пойманные на улицах ловцом животных.

Специалисты проекта стерилизовали 299 кошек и 93 собаки. Кроме того, они чипировали животных, вакцинировали их и обработали от паразитов. Также опекунам животных раздали более 600 кг корма для кошек и собак.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин убили косулю. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось, в Волынской области бешеная лиса покусала женщину. Пострадавшую госпитализировали.