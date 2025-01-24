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За убийство матери жителю Ольшанской громады грозит до 15 лет заключения. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, происшествие случилось осенью прошлого года в одном из сел Ольшанской громады. 31 октября между 54-летним мужчиной и его 77-летней матерью возникла ссора, в ходе которой сын задушил женщину бечевкой. После чего пытался замаскировать убийство под самоубийство.