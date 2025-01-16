В Кировоградской области женщина напала на медиков "скорой", которых вызвала своему мужу

фото: КНП "ЦЭМД и МК в Кировоградской области КОР"

В селе Соколовское Кропивницкого района Кировоградской области женщина напала на бригаду медиков во время вызова

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

Событие произошло 15 января вечером. На линию 103 позвонила женщина и сообщила о неадекватном поведении своего мужа. Диспетчер порекомендовал вызвать полицию. Через некоторое время она снова позвонила и сообщила, что ее 53-летнему мужу плохо: он жаловался на боли в животе, тошноту и рвоту.

Прибывшая на место бригада медиков встретила женщину с ребенком на руках.

"Женщина была агрессивно настроена. Медики от нее почувствовали запах алкоголя", - говорится в сообщении.

Врачи выяснили, что у мужчины повышенное давление они решили провести электрокардиографию. Но во время обследования женщина напала на одну из медработниц, схватив ее за волосы. Ее коллега нажала кнопку SOS для вызова полиции.

Пациент попытался успокоить жену и вывел ее в другую комнату, однако женщина вернулась и снова напала на медиков. Одна из работниц получила легкие телесные повреждения.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное производство. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 850 гривен или общественные работы.

Напомним, ранее в Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК.