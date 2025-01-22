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22 января 2025, 05:41

На Волыни будут судить священника УПЦ МП, избившего сестру погибшего воина

22 января 2025, 05:41
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На Волыни священника УПЦ МП отправили под суд за нанесение телесных повреждений сестре погибшего украинского воина

Об этом сообщил народный депутат Игорь Гузь, передает RegioNews.

"Получил ответ от Волынской областной прокуратуры на мое обращение по поводу инцидента в селе Волошки Ковельского района. Было открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины, по факту нанесения телесных повреждений Виктории Дидух священником Московского патриархата Виталием Лаштой. Проведено досудебное расследование", – написал Гузь.

Судебное рассмотрение дела назначено на 13 февраля в Ковельском горрайонном суде.

Депутат также отметил, что это не единственный случай агрессивного поведения священника. Ранее он оскорбил мать погибшего героя Украины и ударил священника ПЦУ.

Напомним, инцидент произошел 29 ноября прошлого года в селе Василька Ковельского района. Священник УПЦ МП ударил женщину кулаком по лицу.

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