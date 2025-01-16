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16 января 2025, 11:48

В центре Днепра уголовник нападал на женщин

16 января 2025, 11:48
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фото: ГУ НП в Днепропетровской области
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В Днепре полицейские задержали преступника, совершавшего нападения на женщин

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как сообщают правоохранители, на улице Троицкая подозреваемый напал с ножом на 22-летнюю девушку. Муж дождался, пока женщина выйдет из помещения в центральной части города и последовал за ней. Нападающий догнал потерпевшую и, приставив нож к горлу, забрал у нее мобильный телефон и деньги, после чего скрылся с места преступления.

Через некоторое время преступник на улице Святостава Храброго ограбил 41-летнюю женщину. Он вырвал из рук потерпевшей сумку с личными вещами.

Нападавшего разыскали и задержали в городе Каменское. Им оказался 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Полицейские сообщили задержанному о подозрении. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года житель Харькова за один вечер изнасиловал двух женщин.

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