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21 января 2025, 23:49

Во Львове мужчина и женщина ограбили и жестоко расправились над 87-летним пенсионером

21 января 2025, 23:49
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фото: полиция
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Полиция задержала во Львове мужчину и женщину, подозреваемых в разбойном нападении и нанесении смертельных травм пенсионеру. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Тело 87-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 19 января днем в квартире одного из домов по улице Тершаковцев во Львове.

В совершении преступления подозревают 42-летнего мужчину и его 39-летнюю жену, временно проживающих во Львове. Правоохранители установили, что 18 января подозреваемые находились в квартире пожилого мужчины.

"Между ними внезапно возник конфликт, во время которого гость жестоко избил хозяина дома, нанеся ему тяжелые телесные повреждения. После этого подозреваемые завладели личными вещами пенсионера и скрылись. От полученных травм потерпевший скончался", - рассказали в полиции.

Полицейские исследовали записи камер наблюдения, установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Злоумышленникам сообщили о подозрении в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева месяцами травил свою гражданскую жену, чтобы завладеть всем ее имуществом. Женщина умерла, злоумышленника будут судить за умышленное убийство.

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