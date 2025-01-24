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Дніпрянин побив свого батька, через що пенсіонер помер у лікарні від отриманих травм

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Це сталося 9 січня близько 12:00 в Індустріальному районі Дніпра. 47-річний чоловік під час сварки вдарив колишню дружину. Внаслідок цього жінка впала на землю. Нападник пішов з місця подій, і вирушив до свого батька.

Згодом дніпрянин посварився з батьком. Не стримавши агресії, чоловік декілька разів вдарив пенсіонера по голові. Від отриманих травм 78-річний пенсіонер помер у лікарні.

Правоохоронці затримали нападника. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білій Церкві побили 12-річну дівчинку. Підлітки опублікували в мережу відео, де вони б'ють її та вимагають в неї гроші.

Також повідомлялося, що у Львові чоловік та жінка пограбували 87-річного пенсіонера та вбили його. Тіло 87-річного чоловіка знайшли з ознаками насильницької смерті прямо в квартирі.