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06 января 2025, 14:12

Командира терробороны, заставившего бойцов строить ему дом в Одесской области, отправили под суд

06 января 2025, 14:12
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фото: ГБР
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Завершено досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил теробороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд.

Сейчас чиновник уже уволен из ВСУ. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, в 2023 году командир терробороны привлек троих военнослужащих к строительству своего поместья. Они более года строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Одесская область ГБР строительство суд командир тероборона
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