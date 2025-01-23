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23 января 2025, 07:10

На Закарпатье разоблачили дельцов, которые переправляли в Румынию троих уклонистов

23 января 2025, 07:10
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье правоохранители задержали группу лиц, которые хотели нелегально переправить мужчин призывного возраста в Румынию. Организаторов "схемы" будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Трех закарпатцев, пытавшихся перевезти через государственную границу Украины трех "клиентов", разоблачили пограничники.

Операцию-задержание провели военнослужащие Мукачевского пограничного отряда вместе с миграционной полицией, следователями райуправления полиции при процессуальном руководстве местной прокуратуры.

"Злоумышленников разоблачили при попытке переправить в Румынию трех человек - двух жителей Тернопольщины и одного жителя Львовщины", - говорится в сообщении.

За свои услуги переправщики получили неправомерное вознаграждение в размере 8 тысяч долларов США.

Двух организаторов "схемы" задержали. Им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу.

Фигурантам грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье будут судить полицейского, который в багажнике вез уклониста к границе.

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