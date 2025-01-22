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22 января 2025, 09:22

На Прикарпатье будут судить полицейского, который в багажнике вез уклониста к границе

22 января 2025, 09:22
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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В Ивано-Франковске 22-летний полицейский обвиняется в переправке военнообязанного в Румынию. Обвинительный акт был передан в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый взял из "клиента" 4 тысячи долларов и планировал переправить военнообязанного в Румынию мимо пограничных блокпостов в Ивано-Франковской области.

"Он спрятал его в багажнике собственного авто и доставил в пограничную сторону. В дальнейшем проинструктировал уклоняющегося и указал пеший путь в соседнюю страну", — говорится в сообщении.

Однако полицейского разоблачили. Ему объявили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу. Мужчине грозит до девяти лет заключения.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.

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