На Днепропетровщине легковушка столкнулась с трамваем: водителя из авто вытаскивали спасатели
ДТП произошло утром 10 января на улице Криворожстали, что в Металлургическом районе города Кривой Рог
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Водитель легковушки "ГАЗ 2411" врезался в рейсовый трамвай. Мужчину зажало в поврежденном автомобиле.
Спасатели с помощью аварийного оборудования деблокировали 67-летнего водителя и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.
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