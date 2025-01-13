На Львовщине произошло тройное ДТП: погибла женщина, пострадал ребенок
ДТП произошло 12 января около 18:50 между селами Галицкое и Ясиновцы Золочевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись минивэн Volkswagen Sharan, легковушка Volkswagen Jetta и тягач MAN с прицепом.
От полученных травм 41-летняя водительница авто Volkswagen Sharan погибла на месте, а его пассажирка – 10-летняя девочка – была госпитализирована.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 10 января на Львовщине столкнулись легковушка и автобус. Пострадали семь человек.
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