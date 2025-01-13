фото: полиция

ДТП произошло 12 января около 18:50 между селами Галицкое и Ясиновцы Золочевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись минивэн Volkswagen Sharan, легковушка Volkswagen Jetta и тягач MAN с прицепом.

От полученных травм 41-летняя водительница авто Volkswagen Sharan погибла на месте, а его пассажирка – 10-летняя девочка – была госпитализирована.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 10 января на Львовщине столкнулись легковушка и автобус. Пострадали семь человек.