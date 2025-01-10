Во Львовской области автобус насмерть сбил велосипедиста
ДТП произошло 9 января около 19:40 в селе Сопошин Львовского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель автобуса Mercedes-Benz 304 сбил велосипедиста, 74-летнего жителя района Пенсионера госпитализировали в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 5 января в Черкассах Mercedes-Benz сбил на переходе 17-летнюю девушку. Подростка госпитализировали.
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