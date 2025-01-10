02:53  10 января
В Харькове студент обокрал магазин с оружием
05:48  10 января
На Буковине в 100 метрах от границы задержали мужчин, попавших в фотоловушку
08:55  10 января
На одной из подстанций Киева произошла серьезная авария, – ДТЭК
UA | RU
UA | RU
10 января 2025, 13:26

Во Львовской области автобус насмерть сбил велосипедиста

10 января 2025, 13:26
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 9 января около 19:40 в селе Сопошин Львовского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель автобуса Mercedes-Benz 304 сбил велосипедиста, 74-летнего жителя района Пенсионера госпитализировали в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 5 января в Черкассах Mercedes-Benz сбил на переходе 17-летнюю девушку. Подростка госпитализировали.

Львовская область ДТП велосипед погибший
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Переговоры с Россией: опыт и перспективы
10 января 2025, 14:12
В пожаре на Прикарпатье погибли два человека, еще двоих спасли
10 января 2025, 14:10
Жителя Ровно, до смерти избившего собственного отца, взяли под стражу
10 января 2025, 14:05
На Полтавщине нашли тело мужчины, пропавшего 11 дней назад
10 января 2025, 13:48
Уникальная операция: в Черновцах врачи спасли сердце младенца
10 января 2025, 13:37
На Одещине разоблачили "бизнесменов", которые производили подделки гаджетов известного бренда
10 января 2025, 13:11
Осторожно, бешенство! В селе на Волыни ввели карантин
10 января 2025, 12:59
В Кривом Роге мужчина убил жену, а также изнасиловал ее 9-летнюю дочь
10 января 2025, 12:20
В квартире в центре Львова девять человек отравились угарным газом
10 января 2025, 12:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
В Киеве все будет "Благоустрий"
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »