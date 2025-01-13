В Днепре агенты ФСБ пытались устроить теракт на железной дороге

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Служба безопасности совместно с Национальной полицией Украины предупредили теракт на одной из станций Укрзализныци в Днепре, организованный по заказу российской ФСБ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В рамках спецоперации правоохранители задержали двух российских агентов, заложивших самодельное взрывное устройство у цистерны с горючим. Взрывчатку, которую злоумышленники собирались активировать дистанционно, удалось нейтрализовать.

Фигурантами оказались двое наркозависимых жителей Днепра в возрасте 23 и 36 лет, состоящих в гражданском браке. В поисках "легких" денег пара через соцсети обратилась к российским спецслужбам.

По инструкции кураторов из РФ, агенты изготовили взрывное устройство в собственном доме, заказав компоненты через интернет с доставкой по разным адресам для конспирации.

Вместо денег задержанные получили подозрение. Речь идет о законченном покушении на террористический акт, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту у здания ТЦК в Днепре 14 декабря. Супруги изготовили взрывное устройство.

Напомним, сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Рубена Восканяна, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре 14 декабря. Предварительно он совершил теракт по указаниям российских спецслужб.