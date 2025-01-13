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Служба безпеки спільно з Національною поліцією України попередили теракт на одній із станцій Укрзалізниці в Дніпрі, організований на замовлення російської ФСБ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

У рамках спецоперації правоохоронці затримали двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій біля цистерни з пальним. Вибухівку, яку зловмисники збиралися активувати дистанційно, вдалося нейтралізувати.

Фігурантами виявилися двоє наркозалежних мешканців Дніпра віком 23 і 36 років, які перебували у цивільному шлюбі. У пошуках "легких" грошей пара через соцмережі звернулася до російських спецслужб.

За інструкцією кураторів із РФ, агенти виготовили вибуховий пристрій у власному будинку, замовивши компоненти через інтернет із доставкою на різні адреси для конспірації.

Замість грошей затримані отримали підозру. Йдеться про закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Раніше правоохоронці затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі 14 грудня. Подружжя виготовило вибуховий пристрій.

Нагадаємо, працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі 14 грудня. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.