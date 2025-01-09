В Белгород-Днестровском возле госучреждения произошел взрыв
Взрыв раздался 9 января около 14:00 возле одного из государственных учреждений в Белгород-Днестровском Одесской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции, СБУ и ГСЧС. Обстоятельства устанавливаются.
По данным местных телеграмм-каналов, взрыв произошел возле отделения Военной службы правопорядка ВСУ. Туда пожилая женщина принесла два пакета с тротилом.
Напомним, правоохранители задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту у здания ТЦК в Днепре 14 декабря. Супруги изготовили взрывное устройство.
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