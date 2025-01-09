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09 января 2025, 16:14

На Буковине задержали российского провокатора, который 2,5 года скрывался в монастырях УПЦ МП

09 января 2025, 16:14
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фото: СБУ
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СБУ предотвратила побег за границу прокремлевского провокатора, почти 2,5 года находившегося в розыске за оправдывание войны рФ против Украины и восхваление оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника вблизи мужского монастыря УПЦ МП на Буковине, где он скрывался и планировал нелегальное пересечение границы в направлении ЕС.

По данным следствия, фигурантом является 20-летний житель Черкасс, который после начала полномасштабной войны публиковал в Инстаграмме посты в поддержку оккупантов.

В комментариях и своих публикациях злоумышленник восхвалял Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков, воюющих против Украины. Одновременно провокатор распространял фейки об украинских воинах и призвал их сложить оружие перед рашистами.

В июле 2022 года злоумышленник получил подозрение от СБУ по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За сутки до избрания меры фигурант скрыто покинул свой дом и начал скрываться в местном женском монастыре УПЦ МП.

Впоследствии фигурант перебрался в Тернопольскую, а затем в Черновицкую области. В западных регионах Украины он также прятался в храмах УПЦ МП, где в обмен на "укрытие" работал разнорабочим.

По имеющимся данным, из Буковины злоумышленник готовился бежать в соседнюю страну ЕС. Для этого он начал активно учить иностранный язык и разрабатывать "маршруты" нелегального пересечения границы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали российских агентов, готовивших массовый теракт среди военных в Киевской области.

СБУ Буковина задержание оккупанты УПЦ МП российский провокатор
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