В Хмельницкой области двое российских агентов устроили диверсию на железной дороге

фото: СБУ

Правоохранители разоблачили двух российских агентов, взорвавших взрывчатку на железной дороге. Задержанными оказались двое жителей Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, они выполняли задачи российских кураторов. Известно, что россияне завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Как рассказали в спецслужбе, мужчины установили взрывчатку на рельсах и взорвали в момент приближения грузового поезда. Впрочем, машинист вовремя остановил поезд, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.

Свои действия мужчины снимали на видео для отчета заказчикам. После совершения преступления они собирались скрываться. Однако в течение суток полиция и СБУ установили их местонахождение и задержали.

Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ.