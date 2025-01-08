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08 января 2025, 10:27

В Хмельницкой области двое российских агентов устроили диверсию на железной дороге

08 января 2025, 10:27
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили двух российских агентов, взорвавших взрывчатку на железной дороге. Задержанными оказались двое жителей Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, они выполняли задачи российских кураторов. Известно, что россияне завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Как рассказали в спецслужбе, мужчины установили взрывчатку на рельсах и взорвали в момент приближения грузового поезда. Впрочем, машинист вовремя остановил поезд, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.

Свои действия мужчины снимали на видео для отчета заказчикам. После совершения преступления они собирались скрываться. Однако в течение суток полиция и СБУ установили их местонахождение и задержали.

Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ.

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