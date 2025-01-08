В Хмельницкой области двое российских агентов устроили диверсию на железной дороге
Правоохранители разоблачили двух российских агентов, взорвавших взрывчатку на железной дороге. Задержанными оказались двое жителей Хмельницкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, они выполняли задачи российских кураторов. Известно, что россияне завербовали мужчин через Telegram-каналы.
Как рассказали в спецслужбе, мужчины установили взрывчатку на рельсах и взорвали в момент приближения грузового поезда. Впрочем, машинист вовремя остановил поезд, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.
Свои действия мужчины снимали на видео для отчета заказчикам. После совершения преступления они собирались скрываться. Однако в течение суток полиция и СБУ установили их местонахождение и задержали.
Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ.