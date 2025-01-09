Житель Кривого Рога угрожал местным взорвать их гранатой

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, 7 января на одной из улиц с. Нива Трудовая злоумышленник увидел компанию граждан и начал к ним придираться, а после этого достал из кармана гранату и угрожал ее взорвать.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №8 Криворожского районного управления полиции, сотрудники которой задержали мужчину. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель.

У фигуранта правоохранители изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Обнаруженные вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

На следующий день следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганстве. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, на днях в центре Николаева в результате конфликта с персоналом кафе посетитель бросил в заведение страйкбольную гранату.

А в декабре в Ивано-Франковской области пьяный мужчина взорвал гранату неподалеку от своего дома.